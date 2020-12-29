РИАМО - 29 дек. В Подмосковье с начала 2020 года передано более 4 тысяч гектаров земель для реализации инвестиционных и сельскохозяйственных проектов, сообщила журналистам министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова.

«Более 4 тысяч гектаров переданы с начала года для реализации инвестиционных и сельскохозяйственных проектов на территории 12 городских округов Московской области», — сказала Адигамова.

Порядка 3,9 тысячи гектаров земли передали в аренду фермерским хозяйствам и обществам с ограниченной ответственностью для реализации сельхозпроектов, добавила министр.

Она подчеркнула, что более 150 гектаров земли были арендованы под инвестпроекты, а 11,3 гектара — под социальные.