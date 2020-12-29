РИАМО - 29 дек. Специалисты столичного комплекса городского хозяйства завершили капитальный ремонт Электрозаводского моста на востоке города, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

«В рамках ремонта был выполнен достаточно большой объем работ, в том числе восстановлены все несущие конструкции моста, проведена замена поперечных балок и опорных частей пролетных строений, сделана гидроизоляция проезжей части и тротуаров», - отметил Бирюков.

Он добавил, что были обновлены системы водоотведения, деформационные швы, лестничные сходы, чугунные ограждения и все опоры освещения. На заключительном этапе на проезжей части было уложено прочное асфальтобетонное покрытие.

Работы проводились с частичным ограничением движения автотранспорта, полностью объект не закрывался.

Электрозаводский мост через реку Яузу был построен в 1954 году. Он соединяет улицы Большую Семеновскую и Гастелло, обеспечивает развязку в двух уровнях транспортных потоков, движущихся по набережным Яузы и пересекающим ее улицам.

Ранее пресс-служба мэра и правительства Москвы сообщила, что до конца этого года планируется открыть новую станцию на Большой кольцевой линии метро - «Электрозаводскую». Станция сформирует крупный транспортно-пересадочный узел.

ТПУ «Электрозаводская» объединит несколько видов транспорта – станции «Электрозаводская» Арбатско-Покровской и Большой кольцевой линий метро, платформу Казанского направления МЖД (будущее МЦД-3), наземный городской транспорт, а также мост через Яузу, который соединяет кварталы Басманного района через реку и Рубцовскую с Семеновской набережные с ТПУ.