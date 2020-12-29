РИАМО - 29 дек. В Подмосковье с 2021 года планируют отремонтировать 10 тысяч подъездов многоквартирных домов, программу по ремонту планируют вернуть на уровень прошлых лет, сообщил министр ЖКХ Московской области Антон Велиховский.

В бюджете региона на эти цели в 2021 году заложены 648,9 миллиона рублей, уточняется в презентации.

«Финансирование в 2020 году было временно приостановлено. Было отремонтировано всего 1,2 тысячи подъездов. Мы практически не выполняли эти работы. Со следующего года мы планируем не менее 10 тысяч подъездов отремонтировать», - сказал Велиховский.

Он отметил, что программу планируют вернуть на уровень прошлых лет.