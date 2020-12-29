РИАМО - 29 дек. Подмосковный центр молодежного инновационного творчества «Генезис» стал лауреатом конкурса поддержки ЦМИТ, проводимого Фондом содействия инновациям, и получит на развитие 1,89 миллиона рублей, говорится в сообщении пресс-службы министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

«По результатам конкурсного отбора по программе «Инношкольник», организованного Фондом содействия инновациям, проект подмосковного центра молодежного инновационного творчества «Генезис» был рекомендован к финансированию», - сказала министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Заявки на участие в конкурсном отборе принимались с 20 ноября по 7 декабря. ЦМИТ «Генезис» принял участие в конкурсе с программой реализации новых инженерно-технических соревнований.

Конкурс проводили в целях финансового обеспечения развития инфраструктуры для проведения мероприятий и реализации проектов на базе центров молодежного инновационного творчества для вовлечения школьников в проекты программы «Инношкольник».