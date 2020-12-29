РИАМО - 29 дек. Более 100 водозаборных узлов планируют построить и модернизировать на территории Подмосковья до 2024 года, заявил министр ЖКХ Московской области Антон Велиховский.

В 2020 году завершены работы на 41 объекте водоснабжения. После пуско-наладочных работ 260 тысяч жителей будут обеспечены чистой питьевой водой, уточнил министр.

«До 2024 года планируется построить и модернизировать 113 водозаборных узлов, пять участков водопроводных сетей, что позволит обеспечить 94,8% населения, в том числе 98,6% городского, чистой питьевой водой», — сказал Велиховский.

Он отметил, что в рамках федерального проекта «Чистая вода» в этом году ведутся строительно-монтажные работы на шести крупных объектах с завершением в 2021 году.

Чистая питьевая вода станет доступна для 60 тысяч жителей, заключил министр.