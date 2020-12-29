РИАМО - 29 дек. В Подмосковье в 2020 году поступило в обращение 7,4 миллиона тонн отходов, 20% из них - это вторичное сырье, сообщил министр ЖКХ Московской области Антон Велиховский.
Он отметил, что около 3,4 миллиона тонн отходов поступает по договоренности с Москвой. В Подмосковье работают семь региональных операторов.
«Порядка 20% объема отходов составило вторичное сырье. Раздельный сбор отходов уже приносит свои плоды. <…> За пять лет закрыто 39 объектов по обращению с отходами старого формата», - уточнил Велиховский.
По его словам, число контейнерных площадок увеличилось с 13 до 63 тысяч.
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