РИАМО - 29 дек. В Подмосковье в 2020 году поступило в обращение 7,4 миллиона тонн отходов, 20% из них - это вторичное сырье, сообщил министр ЖКХ Московской области Антон Велиховский.

«Численность населения Подмосковья - 7,7 миллиона, вместе с Москвой - порядка 20 миллионов человек. На объекты по обращению с отходами в 2020 году поступило 7,4 миллиона тонн отходов», - сказал Велиховский.

Он отметил, что около 3,4 миллиона тонн отходов поступает по договоренности с Москвой. В Подмосковье работают семь региональных операторов.

«Порядка 20% объема отходов составило вторичное сырье. Раздельный сбор отходов уже приносит свои плоды. <…> За пять лет закрыто 39 объектов по обращению с отходами старого формата», - уточнил Велиховский.

По его словам, число контейнерных площадок увеличилось с 13 до 63 тысяч.