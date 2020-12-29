РИАМО - 29 дек. На северо-востоке Москвы в парке Ростокинский акведук появился новый музейный объект под открытым небом, там открыли музеефицированный колодец XIX века, который является частью Мытищинского водопровода, передает корреспондент РИАМО.



«При осуществлении программы благоустройства в 2017 году археологи нашли это оголовье колодца. Этот объект был передан реставраторам. Колодец находится на трассе водопровода и москвичи теперь могут прикоснуться к реальной истории XIX века», - сказал заместитель руководителя департамента культурного наследия города Москвы – главный археолог столицы Леонид Кондрашев.



Председатель Московской городской думы Алексей Шапошников добавил, что столица всегда бережно относилась к объектам культурного наследия.



«Для москвичей это место знаковое. Здесь много памятников, много исторических мест. Думаю, что Москва впереди всех мегаполисов мира по восстановлению как объектов культурного наследия, так и памятников, сооружений, имеющих историческое значение», - добавил Шапошников.