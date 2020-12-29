РИАМО - 29 дек. Четыре завода по термической обработке отходов планируют открыть в Подмосковье в 2023 году, они появятся в Воскресенске, Солнечногорске, Наро-Фоминском и Богородском округах, сообщил журналистам во вторник министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Антон Велиховский.

Он уточнил, что в Подмосковье разработали и утвердили новую территориальную схему по обращению с отходами.

«Мы скорректировали сроки ввода заводов энергетической утилизации отходов. Были запланированы в 2022 году, передвинуты на 2023 год», - сказал Велиховский.

По его словам, строительство четырех объектов по термической переработке отходов будет проводиться в 2021 году - это заводы «Свистягино» в Воскресенске, «Могутово» в Наро-Фоминском округе, «Тимохово» в Богородском округе и «Хметьево» в Солнечногорске.

В Московской области продолжается строительство комплексной инфраструктуры по обращению с твердыми коммунальными отходами. В регионе будет возведено 11 современных комплексов по переработке отходов (КПО) и четыре завода по термической утилизации мусора.

Кроме того, с 2019 года жители Подмосковья сортируют мусор. Более 2 миллионов тонн отсортированных отходов не попали в землю, а ушли на вторичную переработку. В рамках проекта «Экология» регион стремится уменьшить объем захоронения ТКО до нуля.

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