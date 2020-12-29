РИАМО - 29 дек. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал список преемников Владимира Путина, озвученный лидером ЛДПР Владимиром Жириновским, сообщает Газета.ru.​

«Тема преемников традиционно вызывает весьма живой интерес на политическом небосклоне Российской Федерации и в политологических, и в иных примыкающих к ним кругах. Чаще всего эти рассуждения, конечно, ничем не подкреплены», — сказал Песков.

Представитель Кремля также добавил, что у Жириновского «богатый политический опыт» и его доводы основаны на нем.

Ранее Жириновский назвал вероятных преемников на посту президента России, среди них он отметил премьер-министра России Михаила Мишустина, главу Минобороны России Сергея Шойгу и ряд других политических фигур.