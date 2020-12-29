РИАМО - 29 дек. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, как Кремль относится к возможному возвращению блогера Алексея Навального в Россию из Германии, сообщает Газета.ru.

«Любой гражданин РФ волен возвращаться в свою страну. Здесь никаких ограничений ни для кого быть не может», — сказал Песков.

Ранее ФСИН потребовала от Навального явиться для регистрации. В противном случае ему грозит замена условного срока по уголовному делу «Ив Роше» на реальный.

В настоящий момент оппозиционер находится на реабилитации в Германии. Его перевезли в клинику «Шарите» для лечения после того, как ему стало плохо в самолете Москва — Томск.