РИАМО - 29 дек. Система здравоохранения в Москве во время распространения коронавируса работает напряженно, но стабильно, все элементы системы справляются – амбулаторное звено, стационары, скорая помощь, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«Были подготовлены мощные резервные госпитали, оснащенные самым современным оборудованием, сделан запас СИЗов (средств индивидуальной защиты – ред.), запас лекарственных препаратов, и сегодня все звенья здравоохранения работают стабильно. Сложно, напряженно, но стабильно», — сказал Собянин в эфире Первого канала.

Он добавил, что стабильно работают амбулаторное звено, стационары, скорая помощь. Градоначальник подчеркнул, что, если бы один из этих элементов не работал, вся система развалилась, сфера не справилась бы с потоком заболевших.

По словам мэра, сейчас каждый на своем месте справляется.

В Москве за сутки выявили 5641 случай коронавируса, с начала пандемии выявили 798 098 случаев инфекции. Выздоровели с начала пандемии 615 396 человек, скончались 11 064 пациента с коронавирусом.

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29 ДЕКАБРЯ

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