РИАМО - 29 дек. Доход в размере порядка 5 миллиардов рублей получит Подмосковье в ближайшем будущем благодаря инвестиционным проектам, в том числе в сельском хозяйстве, сообщила журналистам во вторник министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова.

«Если говорить про инвестпроекты, то благодаря ним в ближайшем обозримом будущем Московская область получит порядка 5 миллиардов рублей доходов», - сказала Адигамова.

Она добавила, что в том числе 2,7 миллиарда рублей будет получено от сельскохозяйственных предприятий.

Ранее исполняющий обязанности министра сельского хозяйства и продовольствия Московской области Сергей Воскресенский сообщил, что в 2020 году в Подмосковье реализовали более 50 сельхозпроектов с общим объемом инвестиций 24,5 миллиарда рублей.