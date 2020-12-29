РИАМО - 29 дек. В 2020 году Подмосковью передано порядка 1,5 тысяч гектаров земли из федеральной собственности, сообщила журналистам министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова.

«В собственность Московской области было передано около 1,5 тысяч гектаров и примерно 700 объектов», — сказала Адигамова.

Ранее Адигамова сообщила, что порядка 14 миллиардов рублей от аренды и продажи муниципальной недвижимости, а также неразграниченной земли поступили в бюджеты округов Подмосковья за 11 месяцев текущего года.

Она добавила, что данный результат деятельности земельно-имущественного блока региона является достойным.