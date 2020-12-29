РИАМО - 29 дек. Президент России Владимир Путин сам решит, в какой форме и когда рассказать о своей вакцинации от Covid-19, сообщает Газета.ru.

Ранее глава государства принял решение сделать прививку от коронавируса.

«Да, действительно, сам президент сказал, что он принял решение вакцинироваться. Для этого было необходимо завершение всех испытательных формальностей для определенной возрастной категории», — сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Он подчеркнул, что формальные вопросы решили на этой неделе. Далее остается только ждать решения президента.

При этом пока нет никакой информации, в каком формате национальный лидер сообщит о своей вакцинации.​

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Текстовая трансляция

29 ДЕКАБРЯ

- За сутки в России зарегистрировали 27 002 случая коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 1 547 больных. В Москве - 5 641.

- Жители РФ смогут выбирать, какой вакциной привиться от коронавирусной инфекции уже в первом квартале следующего года. Ранее вторая вакцина была отправлена небольшими партиями ​в гражданский оборот во многие субъекты России, в том числе в Тульскую область, Ростовскую область и Москву.

- Еще 75 пациентов с коронавирусом скончались в Москве. За весь период пандемии скончались 10 973 человек.