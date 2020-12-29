РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 29 дек. В подмосковных Люберцах проводят проверку по факту неустановленных сбросов в реку Пехорка, говорится в сообщении пресс-службы министерства экологии и природопользования Московской области.

Ранее жители Люберец в соцсетях пожаловались на неизвестные сбросы в реку Пехорка. Они предположили, что сбросы происходят с полигона «Кучино» в соседней Балашихе, там тоже протекает данная река.

«В настоящий момент источник и состав сбрасываемой жидкости устанавливаются. Министерством возбуждено дело об административном правонарушении, в рамках которого проводится расследование», - говорится в сообщении.

По обращениям жителей сотрудники Минэкологии выезжали на место предполагаемого сброса 15 и 20 декабря, осмотрели территорию. Специалисты аккредитованной лаборатории отобрали пробы из точки сброса и двух точках выше и ниже по течению реки для лабораторного анализа. По результатам анализа станет известно, происходили ли сбросы и, если да, то какие именно вещества могли попасть в реку.

«По предварительной информации, на данном земельном участке в прошлом незаконно складировались отходы. В настоящее время признаки складирования практически незаметны, участок густо порос растительностью. Кроме того, ранее на данном участке неустановленные лица с использованием тяжелой техники осуществляли незаконные земляные работы по поиску черного и цветного металла. По данным фактам генеральным подрядчиком рекультивации полигона «Кучино» ООО «Экоком» неоднократно вызывались наряды полиции», - отмечается в материале.

Специалисты опровергли информацию о том, что утечка произошла с полигона «Кучино». В рамках рекультивации там построили систему сбора фильтрата из шести колодцев лучевого дренажа, сбросный коллектор, накопительные резервуары и очистные сооружения фильтрата мощностью 600 кубометров в сутки. Этого достаточно для сбора и утилизации всего фильтрата, который образуется в теле полигона.

Кроме того, земельный участок со следами слива, о котором сообщают жители, не входит в границы полигона и находится на расстоянии около 250 метров от объекта. Он имеет статус неразграниченной государственной собственности и не был включен в проект рекультивации полигона. В рамках административного расследования специалисты аккредитованной лаборатории отобрали пробы фильтрата в дренажных колодцах, расположенных на полигоне, с тем, чтобы сравнить результаты анализов.