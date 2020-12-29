РИАМО (БАЛАШИХА) - 29 дек. Пожар произошел во вторник в 9:19 в жилом доме в деревне Фенино в Балашихе, пострадали люди, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.

На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения наблюдалось задымление в жилом доме на первом этаже.

«В 09:46 локализация пожара на площади 20 квадратных метров. В 09:50 - ликвидация открытого горения. В 10:55 - полная ликвидация пожара. Есть пострадавшие»,- говорится в сообщении.

Привлекаемые силы и средства: 8 единиц техники, 26 человек, в том числе от МЧС 2 единицы техники, 7 человек.