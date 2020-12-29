РИАМО – 29 дек. Топ-менеджера компании «Интер РАО» Карину Цуркан признали виновной в шпионаже в пользу Молдавии, сообщает Федеральное агентство новостей.

«Бывшего топ-менеджера приговорили к 15 годам лишения свободы. Изъятые у Цуркан 656 миллионов рублей суд обратил в доход государства», - говорится в сообщении.

Мосгорсуд признал Цуркан виновной по статье 276 Уголовного кодекса России.

«Наказание осужденная будет отбывать в колонии общего режима», — добавляется в сообщении.

Суд проходил в закрытом режиме. Адвокат осужденной намерен обжаловать приговор в Верховном суде. ​