РИАМО – 29 дек. Топ-менеджера компании «Интер РАО» Карину Цуркан признали виновной в шпионаже в пользу Молдавии, сообщает Федеральное агентство новостей.
«Бывшего топ-менеджера приговорили к 15 годам лишения свободы. Изъятые у Цуркан 656 миллионов рублей суд обратил в доход государства», - говорится в сообщении.
Мосгорсуд признал Цуркан виновной по статье 276 Уголовного кодекса России.
«Наказание осужденная будет отбывать в колонии общего режима», — добавляется в сообщении.
Суд проходил в закрытом режиме. Адвокат осужденной намерен обжаловать приговор в Верховном суде.
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