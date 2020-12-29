РИАМО - 29 дек. Федеральная служба безопасности РФ выявили и пресекла хищения денежных средств бюджета РАНХиГС, руководящий, профессорско-преподавательский и административный состав начисляли необоснованную дополнительную зарплату, сообщается на сайте ФСБ.

«Следственным управлением ФСБ России возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК России (мошенничество), в рамках которого один из фигурантов был задержан с поличным при получении денежных средств от подчиненных сотрудников ВУЗа», — отмечается в материале.

Под подозрение попали сотрудники института государственной службы и управления РАНХиГС в Москве.

Ряд причастных к этому лиц подозревается по части 5 статьи 291 УК России «Дача взятки» и части 6 статьи 290 УК России «Получение взятки».

Вуз полностью содействует расследованию. Расследование преступления продолжается.