РИАМО - 29 дек. Производство экологически чистых бумажных пакетов будет запущено в городском округе Серпухов компанией «Артпласт», мощность производственной линии составит свыше 740 миллионов пакетов в год, говорится в сообщении пресс-службы министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

«В рамках федерально-региональной программы «Проекты развития» Фонд развития промышленности Московской области предоставил инвестору льготный заем на сумму 31,5 миллиона рублей. Еще 13,5 миллионов рублей подмосковная компания получила в федеральном ФРП. Общий объем инвестиций в проект производства бумажной упаковочной продукции составит 96,9 миллиона рублей», - сказала глава Мининвеста Подмосковья Екатерина Зиновьева.

Так, в рамках реализации инвестпроекта компания «Артпласт» создаст 23 новых рабочих места.

Сейчас бумажные пакеты востребованы в медучреждениях, предприятиях общественного питания, быту, строительстве, сельском и коммунальном хозяйствах.

Компания была основана в 1997 году. Она входит в число крупнейших в РФ производителей полиэтиленовой упаковки. Обособленное подразделение в Серпухове действует с 2007 года. На текущее время здесь занято 470 сотрудников. Производственная площадь составляет 11,7 тысячи квадратных метра. Компания занимается выпуском гибкой упаковки, пакетов с символикой заказчика, а также пакетов под гигиену.