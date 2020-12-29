РИАМО - 29 дек. Производство экологически чистых бумажных пакетов будет запущено в городском округе Серпухов компанией «Артпласт», мощность производственной линии составит свыше 740 миллионов пакетов в год, говорится в сообщении пресс-службы министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.
Так, в рамках реализации инвестпроекта компания «Артпласт» создаст 23 новых рабочих места.
Сейчас бумажные пакеты востребованы в медучреждениях, предприятиях общественного питания, быту, строительстве, сельском и коммунальном хозяйствах.
Компания была основана в 1997 году. Она входит в число крупнейших в РФ производителей полиэтиленовой упаковки. Обособленное подразделение в Серпухове действует с 2007 года. На текущее время здесь занято 470 сотрудников. Производственная площадь составляет 11,7 тысячи квадратных метра. Компания занимается выпуском гибкой упаковки, пакетов с символикой заказчика, а также пакетов под гигиену.
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