РИАМО - 29 дек. В Москве во вторник днем загруженность дорог достигла семи баллов из десяти возможных, сильнее всего загружены центральные улицы города, по данным сервиса «Яндекс.Пробки».

Крупные заторы образовались на Смоленском бульваре, улицах Новый Арбат, Знаменке, Кремлевской и Москворецкой набережных.

Помимо этого, серьезные проблемы с движением наблюдаются на юге и востоке города.

К 13:00 загруженность городских дорог вырастет до 8 баллов.

Ранее автомобилистов предупреждали о возможных девятибалльных пробках в Москве вечером во вторник. На движение влияет не только предновогодняя пора, но и дорожные работы.