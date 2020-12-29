РИАМО - 29 дек. Грабители вынесли из квартиры в центре столицы, которая принадлежит топ-менеджеру «Газпромбанка», имущества на 33 миллиона рублей, сообщает РЕН ТВ.

«28 декабря в полицию обратилась 34-летняя Анастасия Б., директор управления рынков и капиталов финансовой организации. Она рассказала стражам порядка, что из сейфа пропали украшения на 15 млн рублей», — отмечается в материале.

После этого выяснилось, что пропали также ювелирные украшения, шубы и другие ценности. Общий материальный ущерб составил 33 миллиона рублей.

При этом двери в квартиру не были взломаны, а в подъезде постоянно дежурит консьерж. На окнах тоже нет повреждений.

Женщина изготовила пять комплектов ключей, в том числе ключи были у ее сожителя и соседа. Полицейские устанавливают круг подозреваемых.​