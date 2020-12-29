РИАМО - 29 дек. В Подмосковье в полном объеме достигли целевых показателей федерального проекта «Чистая страна» на 2020 год, полностью рекультивированы 10 проблемных полигонов, говорится в сообщении пресс-службы министерства экологии и природопользования Московской области.

«На это потребовалось три года. Первые три полигона были рекультивированы к 2018 году. Продолжаются работы на полигонах «Царево», «Слизнево» и «Вальцово», которые завершатся в будущем году. Параллельно начнутся работы на полигонах «Съяново», «Часцы», «Каурцево» и «Парфеново», - сказал зампред правительства Московской области – министр экологии и природопользования региона Андрей Разин.

В следующем году намерены разработать восемь проектов рекультивации полигонов, в том числе полигонов «Лесная» и «Ядрово».

На территории региона находятся 39 полигонов твердых бытовых отходов. Из них в федеральный проект «Чистая страна» включено 27 объектов. Правительство Подмосковья активно ведет работу по включению в проект еще 12 закрытых полигонов ТКО.

В Подмосковье запустят 15 КПО и заводов по термообработке мусора>>