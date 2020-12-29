РИАМО - 29 дек. В Подмосковье продолжается прием заявок на губернаторскую премию «Медиана», в конкурсе могут принять участие журналисты и блогеры, которые освещают жизнь региона, 15 победителей получат по 200 тысяч рублей, сообщается в Instagram-аккаунте пресс-службы губернатора и правительства Московской области.

Кроме того, будет названа лучшая муниципальная пресс-служба.

«Лауреатов определит экспертный совет во главе с председателем Союза журналистов России Владимиром Соловьевым», — говорится в сообщении.

В жюри вошли редакторы популярных и авторитетных изданий. Так, членом жюри стал первый заместитель гендиректора медиагруппы «Комсомольская правда» Роман Карманов.

«Безусловно, конкурировать становится все сложнее, но, очевидно, многие коллеги с этой бешеной гонкой блестяще справляются. Конкурсы, подобные «Медиане», необходимы для того, чтобы выявить лучшие примеры профессиональной работы, задать высокую планку, наградить достойных», — отметил Карманов.

Заявки будут принимать до 15 января на сайте. По всем вопросам можно обращаться по телефону 8 (498) 602-12-27 или на почту mediana@mosreg.ru.