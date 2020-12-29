РИАМО - 29 дек. У жителей Московской области в приложении системы-112 появилась новая возможность — вызвать врача на дом, перед этим нужно указать номер полиса ОМС, говорится в сообщении пресс-службы министерства здравоохранения Подмосковья.

После ввода номера полиса нужно выбрать поликлинику, ввести контактные данные и адрес. Статус вызова будет доступен в разделе истории.

«Мы продолжаем развивать цифровые сервисы для удобства жителей региона. Поэтому мы внедряем дополнительные возможности для вызова врача на дом, помимо кол-центра или портала госуслуг. Теперь вызвать врача на дом можно через мобильное приложение», — сказала министр здравоохранения Московской области Светлана Стригункова.

Скачать приложение жители региона могут в App Store и Google Play. Приложение является бесплатным.