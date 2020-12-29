РИАМО - 29 дек. После Нового года медики и волонтеры по-прежнему смогут бесплатно парковаться на улицах Москвы, говорится в сообщении пресс-службы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы.

Согласно решению мэра столицы в таком режиме паркинг проработает для этих категорий жителей до окончания режима повышенной готовности.

«Ничего продлевать и переоформлять тоже не нужно — продление на 2021 год будет автоматическое. Так мы хотим вновь сказать спасибо всем, кто продолжает на передовой бороться с вирусом», - сказал заместитель мэра Москвы, руководитель столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.

Подробную информацию можно узнать по телефонам: +7 (495) 870-72-95 (для врачей), 8-999-898-16-18, 8-495-870-44-44 (для волонтеров).

По всем вопросам о платной парковке: 8 (495) 539-54-54 или 3210.