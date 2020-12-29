РИАМО - 29 дек. В городском округе Клин следователи устанавливают обстоятельства смерти двух детей в пожаре, на место происшествия выехал руководитель следственного отдела и следственно-криминалистическая группа, говорится в сообщении пресс-службы ГСУ СК России по Московской области.
Их мать во время пожара выпрыгнула в окно. Затем женщина пыталась спасти детей, но в дом войти уже не смогла.
В ходе осмотра специалистами установлен предположительный очаг возгорания - печь на первом этаже дома.
На месте происшествия продолжают работать следователи, устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего.
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