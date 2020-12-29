РИАМО - 29 дек. МФЦ Московской области не будут работать в новогодние праздники, в том числе 31 декабря, говорится в сообщении пресс-службы министерства госуправления, информационных технологий и связи Подмосковья.

Ранее по рекомендации президента РФ Владимира Путина губернатор Московской области Андрей Воробьев подписал постановление о нерабочем дне 31 декабря.

«В последний день декабря и в праздничные дни с 1 по 8 января 2021 года в Подмосковье не будут работать государственные учреждения, в том числе многофункциональные центры. С 9 января в МФЦ возобновляется обычный режим работы в соответствии с установленным графиком», – отметил министр госуправления, информационных технологий и связи региона Максим Рымар.

30 декабря центры «Мои Документы» будут работать с 8:00 до 20:00. При этом в них будут только выдавать готовые документы.

Уже с 9 января 2021 года все 126 многофункциональных центров и 230 территориально обособленных подразделений возобновят работу в обычном режиме.