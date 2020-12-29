РИАМО - 29 дек. Слабый мокрый снег и морось ожидаются в Москве 29-30 декабря, также образуется гололед, сообщается на сайте «Метеоновости».

«В связи с распространением в центр России теплого воздуха (с положительной температурой воздуха на уровне 1,5 градусов) на охлажденную земную поверхность вечером 29 декабря в Москве ожидаются голодные явления», — говорится в сообщении.

Гололедные явления также прогнозируются с 4 до 12 часов 30 декабря.

Автомобилистов призвали быть предельно внимательными на дорогах.