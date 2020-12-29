РИАМО - 29 дек. Туристический поезд «Яхрома» отправился в первый рейс с Савеловского вокзала столицы, он довезет пассажиров до горнолыжных курортов Подмосковья, говорится в сообщении пресс-службы Московской железной дороги.

«Идея запуска туристического поезда между Москвой и Яхромой связана с возрождением лучших традиций 1980 годов, когда спортом занимались в каждой семье, в каждом дворе на спортивных площадках. Спорт – это то, что объединяло людей», – сказал начальник дирекции скоростного сообщения ОАО «РЖД» Антон Петров на торжественном мероприятии, приуроченном к первому рейсу ретропоезда «Яхрома».

Он добавил, что в интерьере ретропоезда была воссоздана особая спортивная атмосфера того времени. Ее создали при с помощи тематической атрибутики, спортивных агитационных плакатов, а также фотокартин.

«Яхрома» будет курсировать в зимнее время, в период работы горнолыжных курортов. Желающие смогут доехать до станции Яхрома с остановкой на платформе Турист с Савеловского вокзала столицы во все дни недели, кроме понедельника. Потом пассажиры турпоезда пересядут на ретроавтобусы марки «Икарус», которые довезут их до горнолыжных курортов «Волен», «Яхрома» и «Сорочаны», а также клуба Леонида Тягачева.

Ранее поезд курсировал в Петербургском узле. Его модернизировали, отреставрировали, а также стилизовали в депо Петербург-Балтийский. Так, в составе восемь воссозданных вагонов электропоезда серии ЭР2К, количество которых могут увеличить до десяти. Пассажирам турпоезда во время поездки предложат снеки, печенье, пирожки, а также горячие напитки.

В целях удобства в поезде организовали продажу ски-пасс для пользования подъемниками на курортах, а также предусмотрели специальные багажные полки для инвентаря в виде лыж и сноубордов. Проводники носят фирменную одежду 80-х годов.

Билеты продаются онлайн, в кассах, а также в поезде.

Для запуска поезда «Яхрома» холдинг «РЖД» провел работу по подготовке пассажирской инфраструктуры.

На станции Яхрома открыли новый железнодорожный вокзал. Общая площадь современного здания составила 180 квадратных метров. Здесь разместили зал ожидания, билетную кассу, санитарную комнату, служебно-технические помещения и кафе, где пассажиры имеют возможность купить горячие и прохладительные напитки. Входы в здания оснащены пандусами для маломобильных людей, в санитарных комнатах имеется специальное оборудование.

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