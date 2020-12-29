РИАМО - 29 дек. В столице госпитализировали 1865 пациентов с коронавирусной инфекцией за сутки, к аппаратам ИВЛ подключены 539 человек, сообщает оперативный штаб Москвы.

За прошедшие сутки выявили 5641 случай заражения Covid-19.

«11,4% среди заболевших - дети, 39,2% - люди в возрасте от 18 до 45 лет, 32,3% – от 46 до 65 лет, еще 12,5% - от 66 до 79 лет. Также 4,6% среди заболевших люди старше 80 лет», — отмечается в материале.

Зараженные и те, кто с ними близко контактировал, помещены под медицинский контроль.

В мегаполисе продолжают действовать коронавирусные ограничения: старшеклассники учатся дистанционно, часть сотрудников фирм работает удаленно, жители старше 65 лет и горожане с хроническими заболеваниями обязаны соблюдать домашний режим.

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Текстовая трансляция

29 ДЕКАБРЯ

- За сутки в России зарегистрировали 27 002 случая коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 1 547 больных. В Москве - 5 641.

- Жители РФ смогут выбирать, какой вакциной привиться от коронавирусной инфекции уже в первом квартале следующего года. Ранее вторая вакцина была отправлена небольшими партиями ​в гражданский оборот во многие субъекты России, в том числе в Тульскую область, Ростовскую область и Москву.

- Еще 75 пациентов с коронавирусом скончались в Москве. За весь период пандемии скончались 10 973 человек.