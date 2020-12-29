РИАМО - 29 дек. В столице, Московской области и Санкт-Петербурге прошла спецоперация ФСБ и министерства юстиции США по пресечению контрабанды кокаина из Южной Америки на территорию Европы и России, сообщается на сайте Федеральной службы безопасности РФ.

«В рамках первого этапа совместной операции в мае 2020 года при покушении на сбыт наркотических средств на территории города Санкт-Петербурга задержан с поличным наркокурьер, у которого обнаружен и изъят 1 килограмм кокаина», — говорится в сообщении.

В июне текущего года взяты с поличным участники и один из организаторов преступной группировки. Спецслужбы изъяли 34 килограмма кокаина.

В ноябре 2020 года в Подмосковье найден тайник не менее чем с 295 килограммами наркотика.

Всего из наркооборота изъяли не менее 330 килограммов кокаина.

По факту преступлений возбуждены уголовные дела. Фигуранты взяты под стражу. Наркоторговцы могли заработать на незаконном сбыте около 1 миллиарда рублей.

Оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия продолжаются.