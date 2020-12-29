РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 29 дек. С начала декабря 2020 года по настоящее время порядка 900 жителей городского округа Люберцы сделали прививку от Covid-19, сообщил глава муниципалитета Владимир Ружицкий.

Ситуацию, связанную с распространением коронавируса в Московской области, ограничительные меры в новогодние праздники, вакцинацию от Covid-19, новую концепцию работы портала «Добродел», безопасность детей в зимние каникулы - эти и другие темы обсудили на совещании с членами областного правительства и главами муниципалитетов, которое провел губернатор региона Андрей Воробьев.

«В городском округе Люберцы в настоящий момент привиты от Covid-19 порядка 900 люберчан. По данному вопросу жители могут обращаться к своему терапевту по месту прикрепления», - сказал Ружицкий.

Он добавил, что впереди всех ждут новогодние праздники.

«Наша главная задача – обеспечить безопасность юных люберчан. Это касается правильного поведения детей на льду на открытых водоемах, во время празднования Нового года и проведения массовых мероприятий на свежем воздухе. Уважаемые земляки, я искренне желаю вам хороших праздников. Но очень прошу вас, будьте осторожны. Не забывайте обо всех предписанных мерах эпидемиологической безопасности. Берегите себя и своих близких», - подчеркнул Ружицкий.

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