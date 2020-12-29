РИАМО - 29 дек. Согласован проект реставрации разведывательной школы в столичном микрорайоне Дангауэровка, в рамках реставрации будут приведены в надлежащий вид фасад, цоколь и элементы архитектурно-художественного декора, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.
Здание располагается по адресу: 3-я Кабельная улица, дом 1, строение 1. Объект имеет статус выявленного объекта культурного наследия.
«Здание было построено в середине 1930-х годов. После Великой Отечественной войны здесь располагалась школа конной милиции. Сейчас здание используется в образовательных целях, в нем также находится музей внешней разведки», - говорится в сообщении.
Архитектурно-художественное решение школы ближе к классицизму. При этом дворовые фасады и боковые части больше похожи на памятник конструктивизма.
Он подчеркнул, что отдельное внимание уделят элементам декора — карнизам, сандрикам, наличникам окон и обрамлениям дверных проемов. Будут обновлены балконы, кровля, входы в здание. Также будет проведена гидроизоляция стен подвала.
В рамках реставрации демонтируют пластиковые окна и заменят их на воссозданные по историческим образцам. Также будут восстановлены металлические отливы и двери.
Для разработки проекта проведен целый комплекс научных исследований, описаны все особенности памятника.
Поселок Дангауэровка построен как соцгородок в конце 1920-х годов по проекту архитекторов М. Мотылева, В. Вегнера, Н. Молокова, И. Звездина и Е. Шервинского. Название сохранилось от ранее располагавшегося здесь поселка для рабочих завода Дангауэра и Кайзера, а местность именовалась Дангауэровской слободой.
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