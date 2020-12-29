РИАМО - 29 дек. В Московской губернской универсальной библиотеке в Королеве был открыт просветительский проект «Слово и космос», в литературных гостиных участвуют космонавты, которые находятся на борту Международной космической станции, говорится в сообщении пресс-службы министерства культуры Московской области.

«Первая литературная гостиная «Онегинский космос. Роман А.С. Пушкина в потоке времени» состоялась 27 декабря в Губернской библиотеке», – говорится в сообщении.

В рамках встречи командир экипажа экспедиции МКС-64, космонавт «Роскосмоса» Сергей Рыжиков, который стал инициатором проведения гостиных, прочел любимые строки, находясь на орбите. Он поделился с участниками встречи своими размышлениями о поэме, а также рассказал о влиянии литературной классики на свою жизнь. Участники гостиной собрались в читальном зале библиотеки.

Доктор филологических наук, литературовед, руководитель Пушкинских проектов института Пушкина Эльмира Афанасьева была хозяйкой гостиной. В открытии проекта принимали участие заместитель директора департамента развития персонала и сопровождения проектов госкорпорации «Роскосмос» Денис Вотоновский, ректор Государственного института русского языка имени А.С. Пушкина Маргарита Русецкая, проректор института Пушкина Марина Яскевич, а также автор и исполнитель авторской песни Дмитрий Богданов.

Проект стал результатом совместной работы государственной корпорации «Роскосмос», Государственного ИРЯ имени А.С. Пушкина и Московской губернской универсальной библиотеки.

Научно-методическая основа разработана институтом Пушкина. Проведение пяти литературных гостиных, которые предусматривают онлайн-подключение к МКС, планируется с декабря 2020 года по апрель 2021 года.

Запись прямой трансляции доступна по ссылке.