РИАМО - 29 дек. Мэр Москвы Сергей Собянин открыл пересадку между станциями метро «Петровский парк» Большой кольцевой линии и «Динамо» Замоскворецкой линии, говорится в сообщении пресс-службы мэра и правительства Москвы.

Станцию «Петровский парк» открыли в 2018 году в составе первого участка БКЛ. Однако строительство пересадки на «Динамо» откладывали из-за очень сложных грунтов.

«Теперь все проблемы решены и пассажиры смогут переходить с «Петровского парка» на «Динамо» под землей – как любом другом пересадочном узле метро», - сказал Собянин.

Он добавил, что подниматься, идти по улице, дважды проходить через турникеты и опять спускаться на платформу больше не нужно. Время пересадки теперь будет занимать две минуты вместо прежних шести минут.

«Благодарю строителей за этот подарок москвичам и гостям столицы», – сказал Собянин.

Пассажиры будут пересаживаться со станции на станцию с помощью двухуровневого тоннеля длиной около 200 метров. Он соединяет западный торец станции «Петровский парк» и центральную часть перронного зала станции «Динамо». В первом уровне тоннеля находится зона для пассажиров, во втором – технологические помещения: машинный зал эскалатора, венткамеры, электрощитовые, местная водоотливная установка.

В среднем за сутки станцию «Динамо» использует 23,4 тысячи пассажиров, станцию «Петровский парк» – 9,7 тысячи. Новый переход позволит людям во время пересадки оставаться в тепле и передвигаться в равномерных потоках.

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