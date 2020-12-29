РИАМО (БАЛАШИХА) - 29 дек. В подмосковной Балашихе произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого 17-летняя девушка получила телесные повреждения, говорится в сообщении отдела пропаганды БДД ОГИБДД МУ МВД России «Балашихинское».

Авария произошла 25 декабря в 14:50 на автодороге Балашиха – Салтыковка – станция Никольское.

«Водитель автомашины «Газ 3110», двигаясь со стороны улицы 13 – линия в направлении дороги Балашиха – Салтыковка, не учел дорожные и метеорологические условия, в результате заноса допустил столкновение со следовавшей во встречном направлении машиной «Газ – 3307», – говорится в сообщении.

В результате ДТП получила телесные повреждения 17-летняя пассажирка автомобиля «Газ - 3110», которая в момент ДТП находилась на переднем сиденье справа, пристегнутая ремнем безопасности.

Госавтоинспекторы призвали пассажиров использовать ремни безопасности, а также детские удерживающие устройства, которые являются наиболее эффективными устройствами транспортного средства, позволяющими уменьшить тяжесть травм водителя и пассажиров при ДТП.

Сотрудники ГИБДД просят водителей быть внимательнее на дорогах.

«Прежде, чем начать перестроение, поворот или разворот, убедитесь в том, что вас пропускают как водители, так и пешеходы. Лишь совместное соблюдение правил дорожного движения позволит избежать многих несчастных случаев на дороге!» - заключается в материале.