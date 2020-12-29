РИАМО - 29 дек. Комиссия Мосгордумы по предпринимательству, инновационному развитию и информационным технологиям рекомендовала принять в первом чтении законопроект, направленный на совершенствование столичного законодательства в сфере инвестиционной и промышленной политики, передает корреспондент РИАМО.

Во вторник на заседании комиссия Мосгордумы рассмотрела законопроект «О внесении изменений в статьи 3 и 5 закона города Москвы от 7 октября 2015 года №54 «Об инвестиционной политике города Москвы и государственной поддержке субъектов инвестиционной деятельности» и закон города Москвы от 7 октября 2015 года №55 «О промышленной политике города Москвы».

«Это тот законопроект, который поможет заработать Москве деньги. <...> Он поддерживает производителей и предпринимателей Москвы», - сказал во время доклада по законопроекту член комиссии Московской городской думы по науке и промышленности Андрей Титов.

По его словам, рассмотренный законопроект направлен на приведение законодательства Москвы в соответствие с федеральным законодательством.

«Когда подписывается специальный инвестиционный контракт, он подписывается на 10 лет. И предприниматели должны понимать, что при изменении власти, <...> политической конъюнктуры условия специальных контрактов не будут изменены», - добавил Титов.