РИАМО - 29 дек. За прошедшие сутки в Москве выявили 5641 новый случай инфицирования коронавирусом, с начала пандемии в мегаполисе зафиксировали 798 098 случаев заражения Covid-19, сообщает оперативный штаб Москвы.

За все время пандемии врачи столицы вылечили от инфекции 615 396 пациентов с подтвержденным коронавирусом. Также с начала пандемии в Москве умерли 11 064 человека.

За последние сутки выздоровели после коронавируса 5 626 человек, а скончались 75 пациентов.

По России за сутки зарегистрировали 27 002 случая заражения коронавирусом, при этом 14,5% новых пациентов не имеют клинических проявлений болезни. Зафиксировано 562 летальных случая, выздоровели 24 874 человека.

Всего с начала пандемии в РФ зафиксировали 3 105 037 случаев заражения Covid-19. Умерли 55 827 человек, выздоровели и выписались из больниц 2 496 183 пациента.

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Текстовая трансляция

29 ДЕКАБРЯ

- За сутки в России зарегистрировали 27 002 случая коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 1 547 больных. В Москве - 5 641.

- Жители РФ смогут выбирать, какой вакциной привиться от коронавирусной инфекции уже в первом квартале следующего года. Ранее вторая вакцина была отправлена небольшими партиями ​в гражданский оборот во многие субъекты России, в том числе в Тульскую область, Ростовскую область и Москву.

- Еще 75 пациентов с коронавирусом скончались в Москве. За весь период пандемии скончались 10 973 человек.