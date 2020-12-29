РИАМО - 29 дек. Московская область стала лидером национального туристического рейтинга – 2020, который составлен журналом о внутреннем и въездном туризме «Отдых в России» и центром информационных коммуникаций «Рейтинг», сообщается на сайте журнала.

Шестое ежегодное исследование было посвящено развитию туризма, туристической привлекательности регионов, туристическому потенциалу и их привлекательности для российских и иностранных туристов.

«Безусловно, сенсацией данного рейтинга стало первое место Московской области, которая ни разу за 6 лет не поднималась так высоко. Находящаяся все последние годы в тройке лидеров, она никак не могла обойти наши главные туристические дестинации», — говорится в сообщении.

На это могло повлиять распространение коронавируса. Москвичи проводили период самоизоляции в области. Загородные отели в Подмосковье показали лучшую заполняемость и финансовую устойчивость.

Доля постояльцев в отелях Московской области за 9 месяцев текущего года, по сравнению с аналогичным периодом 2019-го, оказалась выше среднего показателя по стране и составила 74%. По России этот показатель составляет 60,7%, в столице – 65%.

У Подмосковья есть еще одно преимущество – развитая санаторно-курортная база. Кроме того, Подмосковье обошло лидеров рейтинга 2019 года по числу музеев и более низкому уровню преступности.

Второе и третье места в рейтинге заняли Москва и Санкт-Петербург.

При составлении рейтинга учитывались следующие критерии: уровень развития туристической отрасли и гостиничной инфраструктуры, доходность сферы туризма и гостеприимства, ее вклад в экономику субъекта РФ, развитие санаторно-курортной отрасли, популярность региона у туристов, которые приезжают на несколько дней, популярность субъекта РФ у гостей из-за рубежа, туристская уникальность и привлекательность, уровень преступности, интерес к региону в Сети как к месту отдыха и продвижение турпотенциала в СМИ.

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