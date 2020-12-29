РИАМО - 29 дек. Центральный банк России предложил создать в стране систему универсальных платежных адресов, что позволит упростить процедуру смены банка, также это повысит конкуренцию на рынке, передает РБК.

Кроме того, регулятор высказал предложение развить экосистему вокруг компании «Мир» и подключить государственные органы к Системе быстрых платежей (СБП).

«Банк России хочет упростить для клиентов кредитных организаций процесс смены обслуживающего банка. Для этого регулятор планирует проработать механизм «универсального платежного адреса», который будет обеспечивать зачисление средств получателю при изменении его банковских реквизитов», - говорится в сообщении.

Появиться такой механизм может в случае востребованности на рынке. Предложение указано в стратегии развития Национальной платежной системы на 2021–2023 годы.

Также регулятор планирует определить условия перехода клиента на расчетное обслуживание в другую кредитную организацию с последующим автоматическим перенаправлением платежей на новые реквизиты

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