РИАМО - 29 дек. Председатель правления КПК «Обновление» Михаил Дорофеев рассказал, что с 10 января начнут действовать поправки в закон против отмывания денег №115-ФЗ, список операций, которые попадают под контроль государства, увеличится, сообщает агентство «Прайм».

«Таким образом власти страны сократят возможности для налоговых уклонистов обходить существующие нормы, (смогут - ред.) уменьшить долю теневой экономики и повысить собираемость налогов, что актуально в условиях возросших госрасходов в ответ на удар пандемии Covid-19 на экономику», — сказал Дорофеев.

По словам эксперта, такие нововведения усложнят жизнь тем организациям, которые ведут двойную бухгалтерию.

Власти будут отлеживать почтовые переводы на сумму от 100 тысяч рублей, ставки в азартных играх на сумму в 600 тысяч рублей, операции по возврату неиспользованных авансов за услуги мобильной связи в размере от 100 тысяч рублей, а также по договорам лизинга и другие операции на сумму более 600 тысяч рублей.

Поправки коснутся и иностранных фондов, трастов и партнерств. Контролироваться также будут сделки по недвижимости от 3 миллионов рублей, в том числе аренда, ипотека, коммерческий наем жилья.

Банки будут обязаны предоставлять сведения о таких транзакциях. Автоматических проверок по каждому случаю не планируется, уточнил специалист. ​