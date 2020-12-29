РИАМО - 29 дек. В столичном районе Раменки приступили к расчистке самой большой свалки строительного мусора на месте будущей научно-технологической долины МГУ, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«Работы, мягко говоря, немало», - написал Собянин в личном блоге.

Проект технологической долины МГУ представляет собой инновационный научно-исследовательский и образовательный комплекс, который намерены создать на базе кампуса Московского государственного университета имени Ломоносова. В него войдут семь кластеров, которые представят семь научных направлений.

Цель проекта — разработка и внедрение востребованных бизнесом технологий, а также удержание и привлечение высококвалифицированных специалистов. Технологическая долина призвана объединить потенциалы МГУ, Российской академии наук и ведущих отечественных компаний.