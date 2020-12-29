РИАМО - 29 дек. Московское областное УФАС России внесло сведения в отношении ООО «Велес» для включения в реестр недобросовестных поставщиков, говорится в сообщении пресс-службы антимонопольного ведомства.
Сведения предоставило Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Московской области «Московский областной клинический противотуберкулезный диспансер».
Из-за нарушения компанией условий исполнения контракта медучреждение расторгло контракт в одностороннем порядке. Соблюдение порядка расторжения контракта подтверждено документами и сведениями.
ООО «Велес» не представило документов, которые свидетельствовали бы об устранении нарушений условий контракта в установленный законом срок.
Выслушав доводы лиц, участвовавших в рассмотрении сведений, и изучив представленные доказательства, в антимонопольном ведомстве пришли к выводу, что сведения в отношении ООО «Велес» подлежат включению в реестр недобросовестных поставщиков.
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