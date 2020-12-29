РИАМО - 29 дек. Московское областное УФАС России внесло сведения в отношении ООО «Велес» для включения в реестр недобросовестных поставщиков, говорится в сообщении пресс-службы антимонопольного ведомства.

Сведения предоставило Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Московской области «Московский областной клинический противотуберкулезный диспансер».

«Согласно представленным сведениям, Учреждение заключило с обществом контракт на оказание услуг по санитарной вырубке аварийных деревьев (сухостоя) и частичному кронированию деревьев в «Клинике 1» ГБУЗ МО «МОКПТД» в 2020 году», - говорится в сообщении.

Из-за нарушения компанией условий исполнения контракта медучреждение расторгло контракт в одностороннем порядке. Соблюдение порядка расторжения контракта подтверждено документами и сведениями.

ООО «Велес» не представило документов, которые свидетельствовали бы об устранении нарушений условий контракта в установленный законом срок.

Выслушав доводы лиц, участвовавших в рассмотрении сведений, и изучив представленные доказательства, в антимонопольном ведомстве пришли к выводу, что сведения в отношении ООО «Велес» подлежат включению в реестр недобросовестных поставщиков.