РИАМО - 29 дек. На территории Подмосковья и Москвы продлили «желтый» уровень погодной опасности из-за гололедицы до 31 декабря и объявили такой же уровень погодной опасности из-за ветра до 30 декабря, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

«Желтый» — это второй уровень погодной опасности, который означает потенциально опасную погоду.

Предупреждение о гололедице будет действовать в Московском регионе до 00:00 31 декабря, а из-за ветра с порывами до 15 метров в секунду — до 09:00 30 декабря.

Такой же уровень погодной опасности объявлен почти на всей территории Центрального федерального округа, кроме Костромской, Ярославской и Рязанской областей.

Ночью 30 декабря ожидается минус 8-6 градусов, облачно, возможен снег и гололедица. Порывы юго-восточного ветра могут достигать 15 метров в секунду. Днем ожидается минус 2 - 0 градусов.

Ночью 31 декабря столбики термометров покажут минус 2- 0 градусов. Есть вероятность небольших осадков и гололедицы. Днем воздух прогреется до минус 2 - 0 градусов.