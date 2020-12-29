Как не замерзнуть в лесу: семь советов

Одеваться по погоде
Из-за пандемии в Москве отменили массовые новогодние гуляния. В такой ситуации, скорее всего, многие предпочтут либо остаться дома, либо отправиться в пригородные леса, чтобы отметить праздник рядом с живой елочкой.
Правильная одежда для вылазок в лес – горнолыжный костюм. Однако здесь многое зависит от его наполнителя. Для активного отдыха привычные многим пух и синтепон не подходят. Лучше выбрать утеплитель из тинсулейта: он легкий, хорошо сохраняет тепло и отводит влагу. Обязательный базовый слой – термобелье из синтетических материалов, шерсти мериноса или хлопка. Эти ткани не впитывают влагу и надолго сохраняют тепло. Термоодежда из натуральных материалов для зимнего отдыха на природе не подходит.
Лучший головной убор – бафф. Он спасает от мороза, ветра и снега. Идеальная обувь – непромокаемые ботинки с мембраной. Нога в них не мерзнет, дышит, а главное не потеет. Промокшие ноги – самое опасное, что может случиться при длительном нахождении на морозе.
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Не забывать про стельки, перчатки и шарфы с подогревом
Стельки с подогревом спасут ноги от суровых российских морозов. Их большой плюс в простоте эксплуатации: конструкция понятна даже ребенку, в ней нет массивных элементов, проводов. Стельки подогреваются от аккумулятора, имеют пульт дистанционного управления. Одних стелек хватает на 500 циклов подзарядки, а одного цикла – на 4–5 часов.
Отличный «гаджет» для зимы – носки с подогревом. Они изобретены как раз для походов, рыбалок, вылазок на природу. С виду это обычные «бабушкины» шерстяные носки, но внутри них вшит нагревательный элемент. Подогревом легко управлять при помощи пульта. Если ноге жарко, подачу тепла можно отключить. Дополнить зимний гардероб стоит и перчатками с обогревом. Они работают от USB-кабеля, нагреваются до 45 градусов и хорошо держат тепло.
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Составить правильное меню
«Шашлычок под коньячок» в новогоднюю ночь может сыграть с организмом злую шутку: сначала крепкое спиртное создаст мнимое чувство тепла, разлившегося внутри, а потом наступит резкое ощущение зябкости и холода. Гораздо лучше заранее составить меню с вкусными, легкими и согревающими блюдами. Для зимнего ужина на природе подойдут овощные и рыбные супы, травяные чаи, тушеные блюда с красным и черным перцем: специи имеют свойство улучшать кровообращение, отчего сразу становится теплее. После супа можно подкрепиться шашлыком, сосисками-гриль, пловом.
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Захватить с собой согревающие напитки
Некоторые специалисты отмечают, что горячие напитки могут сыграть злую шутку – организм согреется и увеличит теплоотдачу. Однако другие не разделяют этого мнения, да и какой праздник на улице без вкусного чая, безалкогольного глинтвейна и горячего шоколада.
Перед походом в лес о согревающих напитках стоит побеспокоиться заранее. Отличный вариант и классика жанра – сладкий чай с добавками – травами, мятой, имбирем, лимоном или облепихой. Сахар быстро наполнит энергией, тепло согреет, а пряности помогут укрепить иммунитет.
Истинным любителям природы советуем попробовать собрать целебный сбор своими руками. Подойдут ветки дикой малины, боярышника, гриб чага, сосновые иголки и шишки. Заварить такой чай получится прямо на месте. Для этого в котелке нужно вскипятить воду (можно растопить снег), кинуть в нее заварку, собранные ингредиенты и немного настоять. Буквально десять минут и можно наслаждаться обжигающим напитком с ароматами леса и костра.
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Взять термоодеяло
Специально для походов в холодное время года существует полезное изобретение – термоодеяло. Для его производства берут полиэтилентерефталат, сверху его покрывают тонким слоем фольги. Полученный таким способом материал отражает до 80 % тепла, сохраняя его внутри. Влага отводится – человек не мерзнет. Одеяло весит всего 60 граммов в сложенном виде, оно компактное и может служить одновременно подстилкой, тентом, дождевиком и одеялом. Единственный минус – такое одеяло сильно мнется и шуршит при любом движении.
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Приобрести обогреватель
Специально для любителей природы современные конструкторы придумали и выпустили обогреватели для открытого воздуха. Они удобные в применении, легкие и достаточно компактные. Работают приборы от газа, керосина, твердого топлива.
При выборе уличного обогревателя обратите внимание на мощность – чем она будет выше, тем большую площадь вокруг себя обогреет прибор. Например, обогреватель мощностью 12 киловатт обогреет площадь семь метров вокруг себя. Правда, от мощности будет зависеть и стоимость прибора. Кстати, есть модели, где обогреватель совмещен с плитой для готовки. Это удобно тем, что пока разжигается костер и готовятся блюда на костре, можно разогреть закуски из дома или сварить глинтвейн.
Приседать, прыгать, делать гимнастику
Если холод все-таки застиг вас, вы чувствуете, что покрываетесь мурашками, самое время начать активную борьбу с ним. Как распознать переохлаждение? Достаточно попытаться свести вместе мизинец и указательный палец. Если у вас с легкостью получилось это сделать – все хорошо, если с усилием – нужно срочно согреваться.
Если на морозе ощущается сонливость, ни в коем случае нельзя ложиться, а тем более – засыпать. Дышите только носом, приседайте, прыгайте. Чтобы согреться также можно сделать дыхательную гимнастику. Для этого присядьте на термоодеяло или любую другую нехолодную поверхность и прижмите ноги к туловищу. Далее разведите колени и в таком положении начинайте делать ритмичные вдохи и выдохи животом. Дышите быстро 60 секунд, сделайте паузу, а потом замедлите дыхание и вернитесь к привычному ритму. Повторите упражнение 2–3 раза. Уже после второго повтора по телу должно разлиться приятное тепло.
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