Как не замерзнуть в лесу: семь советов

Выберите населенный пункт в Московском регионе, чтобы персонифицировать настройки сайта (погода, новости)

МоскваПодмосковье

Б

Балашиха (г.о.)Бронницы (г.о.)Богородский городской округ

В

Воскресенск (г.о)Волоколамский городской округ

Д

Дзержинский (г.о.)Домодедово (г.о.)Дмитровский городской округДубна (г.о.)Долгопрудный (г.о.)

Е

Егорьевск (г.о.)

Ж

Жуковский (г.о.)

З

Зарайск (г.о.)

И

Истра (г.о.)Ивантеевка (г.о.)

К

Коломна (г.о.)Краснознаменск (г.о.)Клин (г.о.)Красноармейск (г.о.)Королев (г.о.)Котельники (г.о.)Кашира (г.о.)Красногорск (г.о.)

Л

Лобня (г.о.)Ленинский городской округЛюберцы (г.о.)Лотошино (г.о.)Луховицы (г.о.)Лосино-Петровский (г.о.)Лыткарино (г.о.)

М

Можайский городской округМытищи (г.о.)Москва

Н

Наро-Фоминский городской округ

О

Орехово-Зуевский городской округОдинцовский городской округ

П

ПодмосковьеПавловский Посад (г.о.)Подольск (г.о.)Пущино (г.о.)Пушкинский городской округПротвино (г.о.)

Р

Рошаль (г.о.)Реутов (г.о.)Рузский городской округРаменский городской округ

С

Ступино (г.о.)Серпухов (г.о.)Солнечногорск (г.о.)Серебряные Пруды (г.о.)Сергиево-Посадский городской округ

Т

Талдомский городской округ

Ф

Фрязино (г.о.)

Х

Химки (г.о.)

Ч

Черноголовка (г.о.)Чехов (г.о.)

Ш

Шаховская (г.о.)Шатура (г.о.)

Щ

Щелково (г.о.)

Э

Электросталь (г.о.)Электрогорск (г.о.)
-6˚C
      
ВходРегистрация
Следи за жизнью
Москвы и Подмосковья
ВходРегистрация
НовостиАкцентыИсторииЛюдиШпаргалкиИнтерактивФотоВидеоИнфографикаОпросыТемыПодкастыСторизСообщить новость
Спецпроекты
Все о коронавирусеЗима в ПодмосковьеЛица ПобедыМосковские центральные диаметрыПуть-дорогаКорзинкаЛето в ПодмосковьеГолосование по Конституции РФПресс-Центр
Городские порталы
В ПодольскеВ КоролёвеВ ЛюберцахВ БалашихеВ МытищахВ ЖуковскомВ ДомодедовоВ КрасногорскеВ Сергиевом ПосадеВ РеутовеВ ЩелковеВ КлинуВ КоломнеВ СолнечногорскеВ Серпухове
ПодкастыСторизФотоВидеоИнфографикаОпросыТемы
Городские порталы
В ПодольскеВ КоролёвеВ ЛюберцахВ БалашихеВ МытищахВ ЖуковскомВ ДомодедовоВ КрасногорскеВ Сергиевом ПосадеВ РеутовеВ ЩелковеВ КлинуВ КоломнеВ СолнечногорскеВ Серпухове
Спецпроекты
Все о коронавирусеЗима в ПодмосковьеЛица ПобедыМосковские центральные диаметрыПуть-дорогаКорзинкаЛето в ПодмосковьеГолосование по Конституции РФПресс-Центр

Поиск

  1. Шпаргалки
  2. Как не замерзнуть в лесу: семь советов
Шпаргалки

Как не замерзнуть в лесу: семь советов

Как встретить Новый год в лесу и не замерзнуть, читайте в материале РИАМО.
© РИА Новости,   Павел Лисицын
1

Одеваться по погоде

  сайт Мосприроды

Из-за пандемии в Москве отменили массовые новогодние гуляния. В такой ситуации, скорее всего, многие предпочтут либо остаться дома, либо отправиться в пригородные леса, чтобы отметить праздник рядом с живой елочкой.

Правильная одежда для вылазок в лес – горнолыжный костюм. Однако здесь многое зависит от его наполнителя. Для активного отдыха привычные многим пух и синтепон не подходят. Лучше выбрать утеплитель из тинсулейта: он легкий, хорошо сохраняет тепло и отводит влагу. Обязательный базовый слой – термобелье из синтетических материалов, шерсти мериноса или хлопка. Эти ткани не впитывают влагу и надолго сохраняют тепло. Термоодежда из натуральных материалов для зимнего отдыха на природе не подходит.

Лучший головной убор – бафф. Он спасает от мороза, ветра и снега. Идеальная обувь – непромокаемые ботинки с мембраной. Нога в них не мерзнет, дышит, а главное не потеет. Промокшие ноги – самое опасное, что может случиться при длительном нахождении на морозе.

Новый год 2021 на улицах Москвы: куда пойти в новогоднюю ночь>>

2

Не забывать про стельки, перчатки и шарфы с подогревом

© РИАМО,   Александр Манзюк

Стельки с подогревом спасут ноги от суровых российских морозов. Их большой плюс в простоте эксплуатации: конструкция понятна даже ребенку, в ней нет массивных элементов, проводов. Стельки подогреваются от аккумулятора, имеют пульт дистанционного управления. Одних стелек хватает на 500 циклов подзарядки, а одного цикла – на 4–5 часов.

Отличный «гаджет» для зимы – носки с подогревом. Они изобретены как раз для походов, рыбалок, вылазок на природу. С виду это обычные «бабушкины» шерстяные носки, но внутри них вшит нагревательный элемент. Подогревом легко управлять при помощи пульта. Если ноге жарко, подачу тепла можно отключить. Дополнить зимний гардероб стоит и перчатками с обогревом. Они работают от USB-кабеля, нагреваются до 45 градусов и хорошо держат тепло.

Ковидный Новый год 2021 в Москве: как отмечать, что дарить и куда поехать>>

3

Составить правильное меню

  пресс-служба оргкомитета цикла городских уличных мероприятий «Московские сезоны

«Шашлычок под коньячок» в новогоднюю ночь может сыграть с организмом злую шутку: сначала крепкое спиртное создаст мнимое чувство тепла, разлившегося внутри, а потом наступит резкое ощущение зябкости и холода. Гораздо лучше заранее составить меню с вкусными, легкими и согревающими блюдами. Для зимнего ужина на природе подойдут овощные и рыбные супы, травяные чаи, тушеные блюда с красным и черным перцем: специи имеют свойство улучшать кровообращение, отчего сразу становится теплее. После супа можно подкрепиться шашлыком, сосисками-гриль, пловом.

Как весело отметить Новый год на карантине: семь интересных идей>>

4

Захватить с собой согревающие напитки

  flickr.com

Некоторые специалисты отмечают, что горячие напитки могут сыграть злую шутку – организм согреется и увеличит теплоотдачу. Однако другие не разделяют этого мнения, да и какой праздник на улице без вкусного чая, безалкогольного глинтвейна и горячего шоколада.

Перед походом в лес о согревающих напитках стоит побеспокоиться заранее. Отличный вариант и классика жанра – сладкий чай с добавками – травами, мятой, имбирем, лимоном или облепихой. Сахар быстро наполнит энергией, тепло согреет, а пряности помогут укрепить иммунитет.

Истинным любителям природы советуем попробовать собрать целебный сбор своими руками. Подойдут ветки дикой малины, боярышника, гриб чага, сосновые иголки и шишки. Заварить такой чай получится прямо на месте. Для этого в котелке нужно вскипятить воду (можно растопить снег), кинуть в нее заварку, собранные ингредиенты и немного настоять. Буквально десять минут и можно наслаждаться обжигающим напитком с ароматами леса и костра.

Без красного цвета и говядины: как правильно встретить Новый год 2021>>

5

Взять термоодеяло

  pixabay

Специально для походов в холодное время года существует полезное изобретение – термоодеяло. Для его производства берут полиэтилентерефталат, сверху его покрывают тонким слоем фольги. Полученный таким способом материал отражает до 80 % тепла, сохраняя его внутри. Влага отводится – человек не мерзнет. Одеяло весит всего 60 граммов в сложенном виде, оно компактное и может служить одновременно подстилкой, тентом, дождевиком и одеялом. Единственный минус – такое одеяло сильно мнется и шуршит при любом движении.

«Новый год к нам мчится»: хорошо ли ты помнишь праздничные песни?>>

6

Приобрести обогреватель

© flickr.com,skepticalview

Специально для любителей природы современные конструкторы придумали и выпустили обогреватели для открытого воздуха. Они удобные в применении, легкие и достаточно компактные. Работают приборы от газа, керосина, твердого топлива.

При выборе уличного обогревателя обратите внимание на мощность – чем она будет выше, тем большую площадь вокруг себя обогреет прибор. Например, обогреватель мощностью 12 киловатт обогреет площадь семь метров вокруг себя. Правда, от мощности будет зависеть и стоимость прибора. Кстати, есть модели, где обогреватель совмещен с плитой для готовки. Это удобно тем, что пока разжигается костер и готовятся блюда на костре, можно разогреть закуски из дома или сварить глинтвейн.

Что подарить на Новый год 2021: 8 оригинальных идей>>

7

Приседать, прыгать, делать гимнастику

© РИАМО,   Александр Манзюк

Если холод все-таки застиг вас, вы чувствуете, что покрываетесь мурашками, самое время начать активную борьбу с ним. Как распознать переохлаждение? Достаточно попытаться свести вместе мизинец и указательный палец. Если у вас с легкостью получилось это сделать – все хорошо, если с усилием – нужно срочно согреваться.

Если на морозе ощущается сонливость, ни в коем случае нельзя ложиться, а тем более – засыпать. Дышите только носом, приседайте, прыгайте. Чтобы согреться также можно сделать дыхательную гимнастику. Для этого присядьте на термоодеяло или любую другую нехолодную поверхность и прижмите ноги к туловищу. Далее разведите колени и в таком положении начинайте делать ритмичные вдохи и выдохи животом. Дышите быстро 60 секунд, сделайте паузу, а потом замедлите дыхание и вернитесь к привычному ритму. Повторите упражнение 2–3 раза. Уже после второго повтора по телу должно разлиться приятное тепло.

Увидели ошибку в тексте? Выделите ее и нажмите "Ctrl+Enter"

ЛесаНовый Год
Оцените этот материал:

Комментарии

Авторизуйтесь , чтобы оставлять комментарии

Следующий материал

Актуальное

На главной