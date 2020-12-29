Как не замерзнуть в лесу: семь советов

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Из-за пандемии в Москве отменили массовые новогодние гуляния. В такой ситуации, скорее всего, многие предпочтут либо остаться дома, либо отправиться в пригородные леса, чтобы отметить праздник рядом с живой елочкой.

Правильная одежда для вылазок в лес – горнолыжный костюм. Однако здесь многое зависит от его наполнителя. Для активного отдыха привычные многим пух и синтепон не подходят. Лучше выбрать утеплитель из тинсулейта: он легкий, хорошо сохраняет тепло и отводит влагу. Обязательный базовый слой – термобелье из синтетических материалов, шерсти мериноса или хлопка. Эти ткани не впитывают влагу и надолго сохраняют тепло. Термоодежда из натуральных материалов для зимнего отдыха на природе не подходит.

Лучший головной убор – бафф. Он спасает от мороза, ветра и снега. Идеальная обувь – непромокаемые ботинки с мембраной. Нога в них не мерзнет, дышит, а главное не потеет. Промокшие ноги – самое опасное, что может случиться при длительном нахождении на морозе.

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