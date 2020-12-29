РИАМО - 29 дек. В столице перед судом предстанет 46-летняя уроженка Приморского края, которая обвиняется в нарушении правил дорожного движения, повлекшем смерть двух лиц, говорится в сообщении пресс-службы прокураты Москвы.
Пешеходы получили тяжелые травмы и скончались.
Женщина признала свою вину. Дело направили в Люблинский районный суд Москвы для рассмотрения по существу. Фигурантка дела находится под домашним арестом.
Женщине грозит наказание в виде принудительных работ на срок до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет либо в виде лишения свободы на срок до семи лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.
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