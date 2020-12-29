РИАМО - 29 дек. В столице перед судом предстанет 46-летняя уроженка Приморского края, которая обвиняется в нарушении правил дорожного движения, повлекшем смерть двух лиц, говорится в сообщении пресс-службы прокураты Москвы.

«По версии следствия, утром 20 июля 2020 года обвиняемая, управляя автобусом ЛИАЗ, следовала по проезжей части дороги улицы Ставропольская города Москвы. При совершении маневра - поворота направо - в районе дома №13, корпус 2, по Краснодонской улице водитель автобуса утратила ориентиры границ проезжей части дороги, выехала на тротуар, после чего совершила наезд на двух пешеходов, находившихся на остановке общественного транспорта», — говорится в сообщении.

Пешеходы получили тяжелые травмы и скончались.

Женщина признала свою вину. Дело направили в Люблинский районный суд Москвы для рассмотрения по существу. Фигурантка дела находится под домашним арестом.

Женщине грозит наказание в виде принудительных работ на срок до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет либо в виде лишения свободы на срок до семи лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.