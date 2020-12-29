РИАМО - 29 дек. В столице и Московской области в канун Нового года потеплеет до плюс 1 градуса, возможны ледяные дожди, сообщается на сайте «Метеовести».

30 декабря усилится снег, а в отдельных районах могут пройти замерзающие осадки. Температура воздуха устремится к нулю. А 31 декабря есть вероятность ледяных дождей.

«Пока основное ядро «Беллы» находится довольно далеко от наших границ (России – ред.), но в его передней части уже сформировался мощный поток, несущий теплый воздух из субтропического пояса. Сегодня он пробьется только на крайний запад Русской равнины, но к Новому году доберется и в центральные области», — отмечается в материале.

Оттепель и неблагоприятная погода задержатся в городе и области и после Нового года.