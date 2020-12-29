РИАМО - 29 дек. Московское областное УФАС России наложило штраф в размере 20 тысяч рублей в отношении ООО «Семь вершин» за заключение картельного сговора, говорится в сообщении пресс-службы антимонопольного ведомства.

Ранее УФАС возбудило дело о нарушении антимонопольного законодательства в отношении ООО «Семь вершин», ООО «Фортуна», ООО «Фортуна +» и ООО «Вектор групп» в части заключения устного картельного соглашения, реализация которого привела к поддержанию цен на электронных аукционах на предмет выполнения деятельности туристических агентств.

«Московским областным УФАС России ООО «Семь вершин» признано нарушившим пункт 2 части 1 статьи 11 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», принято решение о передаче материалов для привлечения общества и его должностного лица к административной ответственности в соответствии с частью 2 статьи 14.32 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях», — отмечается в материале.