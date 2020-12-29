РИАМО - 29 дек. В Российской Федерации население уменьшилось на 382 тысячи человек, естественная убыль населения за период с января по ноябрь составила 468 тысяч человек, что почти в два раза больше, чем в 2019 году за такой же период, пишет во вторник газета «Известия».

По словам заместителя директора группы суверенных рейтингов и макроэкономического анализа агентства АКРА Дмитрия Куликова, демография не будет главным фактором, влияющим на экономику России, однако эффект будет отличен от нуля.

«Численность активной рабочей силы в 2021 году будет в среднем на 0,4-0,5 процентных пункта меньше, чем было бы в сценарии без пандемии, уточнил он. Сложившиеся по итогам года демографические проблемы замедлят темп прироста ВВП на 0,25–0,35 процентных пункта, привел Дмитрий Куликов оценки АКРА», — отмечается в материале.

Он добавил, что если не восстановится чистый миграционный приток до уровня прошлого года, то негативное влияние может быть и больше.

По прогнозам АКРА, прирост ВВП в России в 2021 году составит 3,5%. А без пандемии он был бы 3,75–3,85%.

Директор Центра структурных исследований РАНХиГС Алексей Ведев полагает, что демографический спад замедлит ВВП на 0,3-0,5 процентных пункта.

Директор Института народнохозяйственного прогнозирования РАН Александр Широв объяснил, что в этом году негативное влияние демографических проблем – около 0,4 процентных пункта, а в 2021 году этот показатель составит 0,01 процентных пункта.

«Нужно иметь в виду, что среди погибших от последствий пандемии преобладают пожилые люди старше трудоспособного возраста. Многие из них имели тяжелые хронические заболевания», — сказал Широв.

Он добавил, что преждевременный уход пожилых людей снизит смертность этой группы населения на несколько лет.