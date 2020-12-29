РИАМО - 29 дек. На новогодних каникулах, с 31 декабря по 10 января, городские службы Москвы будут работать в усиленном режиме, сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

«В преддверии Нового года все предприятия и компании Комплекса городского хозяйства переведены на усиленный режим работы, организовано круглосуточное дежурство ответственных лиц, оперативного и ремонтного персонала», - отметил Бирюков.

Он подчеркнул, что в столице приняли меры по обеспечению бесперебойного функционирования систем жизнеобеспечения и объектов городского хозяйства.

Круглосуточно в городе будут дежурить 1,5 тысячи аварийных бригад, они смогут оперативно выехать при возникновении нештатной ситуации на объектах жизнеобеспечения города.

«Усилен контроль за работой электросетевых объектов, соблюдением мер противопожарной безопасности и антитеррористической защищенности инженерно-коммунальной и топливно-энергетической инфраструктуры», - добавил Бирюков.

Так, в столице подготовили 2,5 тысячи аварийных источников электроснабжения, три мобильные котельные, также сформированы запасы резервного топлива.

Особое внимание на праздниках обратят на уборку дорог, пешеходных зон, объектов зимней инфраструктуры, дворовых территорий. Здесь также задействуют необходимое количество роторной и другой техники, средств малой механизации, а также дворников и бригады ручной уборки.

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